Sejusp e Hospital do Amor firmam parceria em benefício de servidores

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) formata uma parceria com o Hospital de Amor, que tem unidades em Campo Grande, Dourados e Nova Andradina, em benefício dos servidores civis e militares da pasta. O objetivo é ampliar a prestação de serviços de saúde aos funcionários públicos.

“O Hospital de Amor fará um estudo técnico sobre a melhor forma de atender os profissionais não só para a realização de exames preventivos do câncer, mas também em outras áreas da saúde, como odontologia, oftalmologia e audiometria”, explicou o secretário Antonio Carlos Videira após reunião com o presidente da rede hospitalar, Henrique Prata.

Segundo a Sejusp, a ação vai ao encontro do eixo de valorização dos profissionais de segurança pública, prevista na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e do Sistema Único de Segurança Pública.

Esse tipo de trabalho, conforme Videira, está previsto nas ações do Centro de Atenção Biopsicossocial da Sejusp, que foi criado em maio do ano passado. A ideia é fazer com que o projeto atenda servidores da ativa e da reserva - mulheres com exames de preventivos de mama e do colo do útero; e homens com exames de próstata, por exemplo.