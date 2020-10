Seja no meio rural ou urbano, Governo do Estado investiu na infraestrutura de Juti

Mais de R$ 50 milhões foram investidos pelo Governo do Estado na melhoria de estradas, vias urbana e em construção de pontes no município de Juti, e com isso o município, que tem no agro sua base econômica, avança e gera empregos e renda.

Um das principais obras realizadas é a implantação e pavimentação da rodovia MS-180 , assim como nas ruas Presidente Vargas, Duque de Caxias, Avenida Mato Grosso, José Bonifácio Fernandes, e diversas outras vias urbanas.

Destaque ainda para a construção de pontes de concretos armado, sendo uma sobre o Rio Amambai e outra sobre Rio Taquara. Com investimentos da ordem de R$ 3 milhões, os governos estadual e federal garantiram juntos a construção dessas duas pontes de concreto.

Na área da educação, o Governo do Estado realizou a reforma geral da Escola Estadual 31 de março, com investimento superior a R$ 665,3 mil.

Com abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros setores, a Sanesul (Empresa de Saneamento de MS) investiu quase R$ 4 milhões, em projetos concluídos e em conclusão.

Casa Própria

O sonho da casa própria virou realidade para 155 famílias jutienses, com apenas quatro moradias em andamento. O investimento total com habitação somou R$ 7,4 milhões, sendo que deste total R$ 1,5 milhão foi de contrapartida estadual.

Ana Brito, Subcom

Fotos: Saul Schramm