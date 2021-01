Segunda etapa do Enem acontece neste domingo

Em MS são 82.637 candidatos inscritos para o Exame - (Foto: Divulgação)

A segunda etapa da versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será neste domingo, dia 24 de janeiro. Voltada especialmente para as áreas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática, a avaliação terá uma duração menor - de 5h - se comparada com a primeira etapa - de 5h30 - realizada no último domingo (17.01). A abertura dos portões será às 11h30 (horário de Brasília).

Em Mato Grosso do Sul 135 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) foram utilizadas como locais de aplicação das provas, em 41 municípios. Somente em Campo Grande foram 21 escolas em diferentes pontos da cidade. Vale salientar que outros locais também são utilizados pelo Inep para a realização do exame.

Na primeira etapa os participantes responderam 45 questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação) e Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).

Já a segunda etapa, que acontece neste domingo, terá duração de 5 horas e as questões serão sobre Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e Matemática e suas Tecnologias (Matemática). Em MS são 82.637 candidatos inscritos para o Exame. Destes, 34.458 são da Capital.

Itens obrigatórios:

Máscara de proteção - O uso de máscara será obrigatório durante todo o período de realização da prova, ou seja, desde o momento em que o participante chega no local de prova até a sua saída. A máscara deve cobrir nariz e boca e só deve ser removida durante o procedimento de identificação, na entrada da sala. É recomendado também que o inscrito leve mais de uma máscara para realizar a troca. O participante que se recusar, injustificadamente, a respeitar os protocolos de proteção contra a COVID-19, a qualquer momento, será eliminado do exame.

Documento com foto - A apresentação de documento original e com foto é imprescindível para ingressar no local de prova. O Inep ressalta ainda que não serão aceitas cópias de documentos válidos, mesmo que autenticadas, ou documentos digitais apresentados eletronicamente. Confira logo abaixo a lista de documentos que são permitidos no Enem.

Caneta preta - Está em dúvida de qual caneta levar? Para fazer o Enem 2020 o candidato poderá utilizar somente caneta esferográfica na cor preta e que seja fabricada em material transparente.

Itens recomendados:

Álcool em gel - Nos locais em que serão aplicadas as provas será disponibilizado recipiente com álcool em gel, mas também é recomendado que o participante leve um para uso individual. A higienização das mãos deverá ser realizada antes de ingressar na sala de prova.

Cartão de Confirmação de Inscrição - É nele que você vai encontrar todas as informações necessárias para se localizar no dia da prova. No cartão estarão impressas as informações de local, horário, número de inscrição e também vai constar se o participante precisa de atendimento especial, caso solicitado. O documento está disponível na Página do Participante.

Declaração de Comparecimento impressa - Caso precise justificar sua ausência, para aqueles que vão faltar ao trabalho para realizar a prova, o documento serve para comprovar que você compareceu no Enem 2020.

O Gabarito

Os candidatos que fizeram a primeira etapa da prova terão que aguardar mais uns dias para consultar o gabarito oficial do Enem 2020. Isso porque as respostas, bem como os cadernos de questões só serão divulgados até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas, ou seja, até a quarta-feira de 27 de janeiro de 2021.

Para consultar o gabarito, o participante poderá acessar o portal do Inep - portal.inep.gov.br/enem. Já os resultados individuais do Enem 2020 estarão disponíveis em data ainda a ser divulgada e poderão ser conferidos na Página do Participante.

Versão digital

Nesta edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a avaliação também contará com uma versão digital que ocorrerá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, com a inscrição de 96 mil estudantes em todo País.