Sefcovic, sobre acordo com Reino Unido: Discussões são difíceis, mas construtivas

O diplomata eslovaco Maros Sefcovic, um dos vice-presidentes da Comissão Europeia, afirmou nesta quarta-feira, 25, que as discussões em torno de um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido após o Brexit são "difíceis, mas construtivas" e que os próximos dias serão decisivos.

"Faremos tudo o que estiver em nosso alcance", afirmou, em sessão preparatória do Parlamento Europeu para o conselho de líderes do bloco, nos dias 10 e 11 de dezembro. "Em nenhuma circunstância colocaremos em risco a integridade do Mercado Comum Europeu. Também não abriremos mão da paz e da prosperidade na Ilha da Irlanda."

As declarações de Sefcovic foram em linha do que disse mais cedo a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, no mesmo plenário. "Não posso dizer se haverá um acordo com o Reino Unido. Os próximos dias serão decisivos", destacou a diplomata.

Compromisso

Sefcovic afirmou ainda que a UE vai trabalhar em conjunto com a equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, pelo meio ambiente. "Blinken e Kerry (Antony Blinken e John Kerry, apontados por Biden como secretário de Estado e Enviado Presidencial do Clima, respectivamente) são a garantia de que os EUA e a UE vão trabalhar de mãos dadas para combater as mudanças climáticas", disse.

O vice-presidente da Comissão Europeia fez coro ainda à defesa de Von Der Leyen e de diversos eurodeputados pela manutenção do dispositivo que bloqueia recursos do Orçamento comum de 2021 a 2027 e do fundo de recuperação conjunto a países que violarem o Estado de Direito. A Polônia e a Hungria discordam do mecanismo e ameaçam vetar as leis de sua criação. "O Estado de Direito é inegociável para a UE", disse.