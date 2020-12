Sefaz seleciona consultores para atender projeto de modernização do Fisco

O objetivo é atender ao Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul (PROFISCO II-MS) - (Foto: Arquivo)

A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (8) três cartas convites para apresentação de manifestação de interesse de empresas de consultoria. O objetivo é atender ao Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul (PROFISCO II-MS).

De acordo com o documento, a Sefaz convida as firmas consultoras elegíveis a manifestarem interesse em relação à prestação de serviços solicitados. Além de apresentarem as informações cadastrais como razão social, nome fantasia, endereço completo, telefone, e-mail, entre outros, deverão fornecer comprovação de que estão qualificadas para executar os serviços mediante apresentação de portfólios, atestados de capacidade técnica, folhetos, descrição de trabalhos anteriores em condições similares, certificações, disponibilidade de pessoal com know how.

As firmas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No caso de republicação, a Sefaz informa que as documentações apresentadas em decorrência da publicação anterior desta Manifestação de interesse permanecem válidas, ficando a critério da firma consultora complementar estas informações.

Confira as vagas desta terça-feira:

- contratação de firma consultora para mapeamento, análise e melhoria de processos, definição dos respectivos indicadores de desempenho e levantamento de requisitos para modernização das soluções que integrarão o novo modelo de gestão de planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, patrimônio e desenvolvimento de metodologia de gestão de custos para o Estado de Mato Grosso do Sul;

- contratação de firma consultora para desenvolvimento de novo modelo de Educação Fiscal;

- contratação de firma consultora especializada para o redesenho e implantação de melhorias no atual processo de recuperação do crédito tributário do Estado de Mato Grosso do Sul, no âmbito da Sefaz-MS e da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS).

A data limite para apresentação é dia 23 de dezembro de 2020. As interessadas poderão obter mais informações por meio do endereço abaixo indicado, durante o horário comercial (das 7:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h) ou por meio da internet no site do Profisco ( www.profisco.ms.gov.br) .

As manifestações de interesse deverão ser enviadas por Correio/SEDEX ou correio eletrônico ao endereço abaixo indicado até às 17:30h (hora local) do dia 23 de dezembro de 2020.

Endereço:

A/C Maluceli Bitencourt Machado Guenka (Assessora de Aquisições/PROFISCO II-MS)

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul

Rua Delegado José Alfredo Hardman s/n – Parque dos Poderes, Bloco 6

CEP: 79037-106

Campo Grande-MS

Tel: 55 (67) 3318-1444