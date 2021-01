Sedhast realiza live para gestores municipais nesta quinta-feira

Com o objetivo de apresentar a estrutura da gestão estadual da política de assistência social e orientar os novos gestores e equipe técnica sobre os procedimentos a serem adotados nos primeiros dias da gestão municipal, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) realiza live na próxima quinta-feira (28), a partir das 15h, com transmissão on-line via Facebook.

“É sempre necessário adotarmos medidas para que a equipe do dia a dia no município sempre esteja munida com todas as informações necessárias para uma ótima execução das atividades. Esse acompanhamento é feito por nossos técnicos durante o ano, e essa live marca um começo de 2021 para muitos gestores que tomaram posse recentemente. É mais uma forma de estarmos próximos dos 79 municípios e de maneira bem eficiente”, aponta a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Nas transmissões ao vivo toda pessoa pode acompanhar o evento, sendo necessário apenas ativar as notificações das páginas da Sedhast no Facebook para ser imediatamente avisada quando uma ação ao vivo estiver acontecendo. A secretaria também mantem uma página ativa no instagram.

Além da titular da pasta, também participam da transmissão ao vivo Salette Marinho de Sá, superintendente da Política de Assistência Social e Taciana Silvestrini, coordenadora de Apoio a Gestão do Sistema Único da Assistência Social.

Na página do Governo do Estado ou da Sedhast será possível conferir a transmissão com duração estimada em 60 minutos.

A Sedhast tem como missão desenvolver ações voltadas para as políticas públicas de assistência social, defesa do consumidor, de trabalho, de cidadania, buscando exercer seu papel de forma articulada com as demais políticas públicas, no âmbito federal, estadual e municipal e sociedade civil.

Leomar Alves Rosa, Sedhast