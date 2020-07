Sedhast lança ferramentas virtuais na próxima quinta-feira

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) lança na próxima quinta-feira (30.7), a partir das 14h, em transmissão ao vivo pelo canal da secretaria no facebook, a página do Observatório do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a página reformulada do Rede SUAS MS. O evento de lançamento ocorre em conjunto com a realização da reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartes (CIB/MS).

“É mais uma ação que estamos desenvolvendo mesmo em meio a pandemia de Covid-19. São ferramentas que possibilitarão o acesso e a participação da sociedade em geral, em temas relacionados ao SUAS e também facilitará ainda mais o trabalho de técnicos e gestores nos municípios de MS”, destaca a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

O Observatório SUAS MS é uma iniciativa da Sedhast, que consiste num espaço virtual, sendo mais uma ferramenta de apoio à gestão da política de assistência social, em parceria com a Superintendência de Gestão da Informação (SGI), Núcleo de Inteligência em Políticas Públicas da Secretaria de Estado de Governo e universidades parceiras, dentre outros. O portal de acesso ao Observatório SUAS MS está disponível na home page www.observatorio.sedhast.ms.gov.br.

O Sistema de Informação REDE SUAS MS, também é uma iniciativa da Sedhast em parceria com a Superintendência de Gestão da Informação (SGI). Integrante do Plano Estadual de Desburocratização, informatizou 100% o processo de cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas), agilizando o repasse de recursos para os municípios e entidades que ofertam atendimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. O sistema de informação foi implantado em 2009 e vêm sendo aprimorado desde então para atender as demandas da Gestão do SUAS de Mato Grosso do Sul.

As duas iniciativas de gestão do SUAS utilizam o capital humano já pertencente ao quadro de recursos humanos do Estado, sem custos adicionais para o seu desenvolvimento, e são capitaneadas pela Superintendência da Política de Assistência Social (Supas) da Sedhast.

Como assistir?

Nas transmissões ao vivo toda pessoa pode acompanhar o evento, sendo necessário apenas ativar as notificações das páginas da Sedhast no facebook e youtube para ser imediatamente avisada quando uma ação ao vivo estiver acontecendo. A secretaria também mantem uma página ativa no instagram.

Leomar Alves Rosa, Sedhast

Arte: Ascom/Sedhast