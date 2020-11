Sedhast discute atendimento aos refugiados, migrantes e apátridas em MS durante a pandemia

O ‘IV Colóquio Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas’ realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), aborda neste ano o atendimento para esse público durante a pandemia de covid-19. O evento começa às 14h da próxima terça-feira (17.11), com transmissão ao vivo pela página da Sedhast no Facebook.

Organizado pela Superintendência da Política de Direitos Humanos (SUPDH), via Comitê Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas no Estado de Mato Grosso do Sul (Cerma-MS), o evento discutirá além da situação de atendimentos, o fechamento das fronteiras e mesmo a suspenção das aulas nas escolas públicas dos municípios e do Estado.

O evento contará com a participação da titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre; Ana Lúcia Américo, superintendente da SUPDH; Daniele de Souza Osório, defensora Pública da União; Matheus Augusto Santana e Silva, coordenador do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado; Flávia Renata Matos, delegada da Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul; Rosane Costa Rosa, representante da Pastoral do Migrante; professor doutor João Fábio Sanches Silva, coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Português para Estrangeiros na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); professor doutor Cesar Augusto Silva da Silva, professor-adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); Pablo Mattos, oficial associado de proteção da agência da ONU para refugiados; Paulo Cezar Rodrigues do Santos, superintendente de Informação e Tecnologia da Secretaria de Estado de Educação; Crhistinne Cavalheiro Gonçalves, secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde; e da coordenadora do Comitê Estadual para Refugiados (Cerma/MS), Vânia Sousa de Almeida.

Cerma/MS

O Comitê, que é ligado à Sedhast, tem em sua composição representantes governamentais e não governamentais. Sua secretaria executiva está localizada na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (CAORC), situada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 713, Centro. Telefone: 3382 – 8702. E-mail: cerma.ms@gmail.com.

Leomar Alves Rosa - Sedhast

Foto: Deutsche Welle (DW) - agência pública