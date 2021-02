Sedhast convoca sete entidades para destinação de R$ 300 mil em recursos

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) - (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) convoca, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (10), sete entidades para apresentarem seus planos de trabalho com o objetivo de destinar mais de R$ 300 mil em saldo remanescente do chamamento público 01/2020.

As Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) convocadas são: Instituto de Desenvolvimento Evangélico – IDE; Recanto da Criança; Associação Lar do Pequeno Assis; Associação Casa de Maria; Associação ATO: Amparar, Transformar e Orientar; Movimento de Apoio Social Campo-Grandense (MASC) e Associação Trabalho Social Estrela Branca.

Agora, essas organizações têm o prazo de 15 dias para apresentarem o plano de trabalho e os demais documentos especificados no item 11.1 do Edital 01/2020. O edital do chamamento público pode ser conferido na íntegra no DOE/MS nº 10.112.

“Quando uma organização já contemplada apresentava um plano de trabalho abaixo do que tínhamos como limite, o saldo residual ficava como uma sobra. Agora, com esses mais de R$ 300 mil remanescentes, conseguimos beneficiar mais sete entidades, o que sem dúvida será de grande auxílio para as organizações e para as pessoas por elas atendidas”, pontuou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Informações e eventuais dúvidas podem ser sanadas pelas OSC’s pelo telefone (67) 3318-4178 ou 4199 na Sedhast, por meio da Coordenadoria de Apoio as Organizações da Sociedade Civil (Caosc).

A Caosc, vinculada à Superintendência da Política de Direitos Humanos da Sedhast, tem como atribuições prestar serviço de assessoria, orientação, capacitação e informação, dando suporte de fato e de direito aos municípios, aos grupos formais e informais representativos da sociedade civil, fomentando a participação nos diversos espaços de execução e controle social das Políticas Públicas.