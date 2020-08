Sede do DOF que custará R$ 5,1 milhões começa a ser erguida nos próximos meses em Dourados

Com investimentos de R$ 5,1 milhões, novo prédio da sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em Dourados, será construído pela empresa Taurus Empreendimentos LTDA, que venceu o processo licitatório realizado pela Agesul, conforme publicado na última sexta-feira (21), na página 56 do Diário Oficial do Estado (DOE). A obra chegou a ser orçada em mais de R$ 6 milhões, porém no processo licitatório a empresa ganhadora irá executar por R$ 5,1 milhões, uma economia de R$ 1 milhão aos cofres públicos.

Aguardada há mais de 30 anos, a sede própria do DOF começará a ser erguida nos próximos meses no Jardim Guaicurus, em uma área de 17.400 m² que foi cedida pelo município de Dourados. Com 1.434 m² de área construída, o moderno complexo policial abrigará o DOF e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

O novo prédio contará com auditório, alojamentos, salas de aula, cozinha, refeitório, bem como a parte administrativa do DOF e da Defron, que inclui salas de logística, de inteligência, de investigação, cartórios, entre outras. Para o diretor do DOF, coronel Wagner Ferreira da Silva, a sede própria do DOF é uma conquista de toda a comunidade de fronteira. “Faz parte de um ousado plano do Governo do Estado no enfrentamento ao crime organizado transfronteiriço e na busca da tranquilidade pública na região”, garante.

Conforme o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, além dos investimentos para a modernização e ampliação das estruturas do prédio do DOF, o Governo do Estado irá investir também no policiamento aéreo na fronteira. “Nós já iniciamos os estudos técnicos para definir como o Estado pode buscar fontes de recursos para aquisição de duas aeronaves, sendo que uma delas ficará baseada na nova sede do DOF, possibilitando assim uma atuação mais rápida e mais eficiente nas nossas fronteiras”, afirma Videira.

Apreensões do DOF

De 1º de janeiro a 21 de agosto deste ano o DOF tirou de circulação na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia 146,4 toneladas de drogas, contra 72,3 toneladas apreendidas no mesmo período de 2019. No ano passado o DOF apreendeu 142 veículos com drogas e este ano 206.

O DOF também apreendeu este ano mais de 770 mil pacotes de cigarros (+515%) , 1.126 pneus (+83%) contrabandeados, 4,5 toneladas de agrotóxicos (+424%) e 84 veículos roubados. Os policiais ainda tiraram de circulação 44 armas (+19%) e 1.743 munições (115%)

Ao todo, os policiais do Departamento de Operações de Fronteira prenderam 468 pessoas, 270 delas por tráfico de drogas, 174 por outros delitos e 24 eram foragidos da Justiça.

Sobre o DOF

Criado em 1987 com o nome de Grupo de Operações de Fronteira (GOF), o DOF atua em 53 municípios do Estado, na fronteira com o Paraguai e com a Bolívia e na divisa com o Paraná e parte da divisa com São Paulo, inclusive em uma extensa área rural. Atualmente a sede do Departamento fica localizada na Avenida Coronel Ponciano, em Dourados.

Joelma Belchior, Sejusp

Fotos: Divulgação