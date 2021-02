Sede do Detran-MS passará por reforma a partir desta terça-feira - (Foto: Estadão )

Após o período de mais de dez anos sem reformas, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dá início nesta terça-feira (23) às obras de reforma na sede do órgão, que fica na saída para Rochedo, em Campo Grande.

A empresa Arquitetura e Construção Ltda-ME foi escolhida por meio de processo licitatório para a reforma de sanitários, copas, piso do bloco 09 e relocação das baias de armazenamento de resíduos sólidos.

O Extrato do Contrato foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado de ontem (22) e segundo o documento, a previsão é de que tudo esteja pronto em dez meses. O investimento previsto é de R$ 936.174,02.

Para o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, as mudanças são necessárias pois o espaço não passa por um processo de reforma há muitos anos. “Dessa forma, desejamos oferecer um conforto maior tanto para nossos servidores e colaboradores quanto para os nossos clientes”, afirmou Trindade.