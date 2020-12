SED realiza última live para profissionais da Educação de MS, nesta segunda

Educação - (Foto: SED)

Acontece na tarde desta segunda-feira (14), às 15h, a última live da Secretaria de Estado de Educação (SED) deste ano, pela página do Governo do Estado no Facebook. Iniciadas no 18 de maio de 2020, as transmissões foram voltadas para o atendimento às mais variadas questões, como anúncios de medidas adotadas pela Pasta, lançamento de parcerias e orientações para os profissionais da Rede e comunidades escolares.

Nesta última edição, que contará com uma breve retrospectiva das ações realizadas em 2020, o público terá as participações da secretária Cecilia Motta e do secretário adjunto Edio Castro. “Desde o mês de maio, os profissionais da Educação de Mato Grosso do Sul passaram a ter um encontro semanal com a equipe da SED. Sempre às segundas-feiras, nós promovemos conversas, espaços para tirar dúvidas e até mesmo palestras. Foi um canal maravilhoso para estabelecer esse contato periódico com todos”, destacou Cecilia.

Em quase oito meses, foram 26 lives realizadas pela SED que trouxeram – entre outros assuntos – anúncios sobre parcerias feitas com Google e Microsoft, detalhamentos sobre as transmissões das aulas pela TV Aberta, lançamentos de documentos como o Protocolo de Volta às Aulas, avisos sobre a suspensão do período de aulas presenciais na Rede Estadual e conversas voltadas para o apoio pedagógico e psicológico dos profissionais da REE.

Durante esse período, as lives contaram com as presenças de superintendentes, coordenadores e técnicos da SED, além de representantes de outras pastas como a subsecretária Luciana Azambuja, o secretário Eduardo Riedel e o governador Reinaldo Azambuja.

A cada semana, os internautas também puderam ter contato com convidados de outros estados, como a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, a presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida (Anebhi) e ex-presidente do Inep, Maria Inês Fini, entre outros personagens conhecidos pelo público da Educação de todo o País.

Serviço

A transmissão desta segunda-feira, dia 14 de dezembro, começa às 15h (horário de MS) e será a 27ª edição da Live da SED. Os internautas podem acompanhar pela página do Governo do Estado no Facebook.