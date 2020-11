SED publica relação de unidades escolares classificadas na Etapa Estadual do Prêmio Gestão Escolar

Gestão escolar - (Foto: SED)

Foram definidas as três unidades escolares que representarão Mato Grosso do Sul na etapa regional do Prêmio Gestão Escolar 2020, promovido pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI). As classificadas na seletiva estadual de MS foram as escolas EE Professor Henrique Ciryllo Corrêa, EE Professora Maria de Lourdes Toledo Areias e CEEP Hércules Maymone, que seguem para a próxima fase antes da etapa nacional.

Em primeiro lugar, a Escola Estadual Professor Henrique Ciryllo Corrêa salientou o trabalho desenvolvido pela equipe durante a suspensão de aulas presenciais, com o foco na promoção das ações didáticas voltadas para o protagonismo e a autoria do estudante. Dessas atividades, o destaque ficou para a produção do podcast “Todas as vidas importam”, a Robótica e os Laboratórios Makers, Educação Ambiental e Sustentabilidade e os Detetives da História de Campo Grande.

Balizadas no Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, as atividades ajudaram a equipe escolar a observar a mudança de atitudes e fortalecimento da argumentação dos estudantes, mesmo durante o período de suspensão das atividades presenciais, assim como em toda a Rede Estadual de Ensino (REE), desde março de 2020.

A segunda colocação ficou com a Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Toledo Areias. Durante o ano letivo de 2020, a unidade também se destacou na execução de ações estratégicas, visando a promoção da aprendizagem, driblando adversidades em meio à pandemia. Na escola, os gestores adotaram depoimentos de professores, estudantes e responsáveis, além da análise de questionário aplicado às famílias, como forma de avaliação do alcance e também do aproveitamento das atividades.

Por lá, de acordo com o relato da escola, foi constatado que as ações com os melhores resultados foram aquelas que demonstravam “empatia, acolhimento, afetividade, respeito e disponibilidade da equipe pedagógica, alinhado à visão holística da gestão colegiada, primando pelo desenvolvimento integral do discente, fornecendo apoio e subsídios aos profissionais, acrescido à valorização dos diversos aprendizados”.

No terceiro lugar ficou o Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone, que se tornou um dos oito CEEP’s da REE neste ano de 2020. “Desde março, embarcamos na difícil viagem pelo Ensino Remoto, diante da Pandemia da Covid-19. O grande desafio do CEEP Hércules Maymone foi de reinventar o olhar frente à multiplicidade de estudantes e modalidades que estão sob nossa responsabilidade”, destacou o relato.

Durante o ano, a equipe de gestão pensou em soluções múltiplas para atingir o máximo de estudantes, através da incorporação de ferramentas online, engajamento nas redes sociais, atendimento presencial e criação de um site para a distribuição de conteúdo para os alunos. “O desafio do engajamento é o que tem nos movido nesse tempo que vai deixar legado”.

Agora, classificadas para a Seletiva Regional, as unidades de ensino irão concorrer com escolas de todo o Centro-Oeste para definir qual será a representante da Região na Etapa Nacional. A publicação dos nomes das cinco escolas finalistas será no dia 20 de novembro e o resultado final, com a Cerimônia de Premiação, será divulgado no dia 10 de dezembro.

O Prêmio Gestão Escolar é um reconhecimento do Consed a projetos inovadores e gestões competentes na Educação Básica do ensino público brasileiro. O objetivo da premiação é estimular que escolas públicas mostrem o desenvolvimento de suas gestões, além de incentivar o processo de melhoria contínua na escola, pela elaboração de planos de ações, tendo como base uma autoavaliação.