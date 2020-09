Secretários de Estado reforçam importância da participação em Prêmio de Inovação na Gestão Pública

A temática do Prêmio é relacionada à pandemia - (Foto: Divulgação)

Desde o dia 02 de setembro, quando foi publicada a prorrogação das inscrições para o XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública, o diretor-presidente da Fundação de Escola de Governo (Escolagov), Wilton Paulino Junior, está percorrendo as secretarias do Estado para apresentar aos gestores o novo período de inscrições e garantir apoio na divulgação interna.

Agora, os servidores que tenham ideias e práticas que possam contribuir com a Gestão Pública podem realizar a inscrição até o dia 17 de setembro e concorrer a premiação em dinheiro. Ao todo, serão premiados seis projetos, três de cada modalidade, somando o montante de R$ 24 mil.

Na edição deste ano, devido à pandemia de coronavírus, a temática do Prêmio será com foco em ações inovadoras que colaborem para o aprimoramento e tragam soluções para o serviço público em tempos de pandemia.

Até o momento, além do contato virtual com as unidades gestoras, o diretor-presidente da Escolagov também realizou visitas in loco nas secretarias de Administração e Desburocratização; de Saúde; de Justiça e Segurança Pública; e também se reuniu com Sérgio Gonçalves, da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica.

Um dos gestores públicos que é desafiado diariamente a pensar e desenvolver novas ações para aprimorar a governança, assim como proposto pelo Prêmio de Inovação na Gestão Pública, é o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Para ele, a inscrição dos servidores proporcionará a construção de um Mato Grosso do Sul mais competitivo, mais próximo do cidadão e mais eficiente.

“Neste ano, o tema do prêmio é voltado para soluções em tempos de pandemia, mas todas as práticas que venham melhorar os serviços do Estado neste ambiente em que nós vivemos hoje serão muito bem-vindas”, afirmou.

Ao incentivar a participação dos servidores, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, ressaltou que o prêmio mostra como estamos evoluindo na tecnologia, inovação e no atendimento à sociedade.

“O Prêmio de Inovação na Gestão Pública é mais uma iniciativa para melhorar a vida do nosso cidadão, mas principalmente para melhorar também o nosso atendimento e a nossa produtividade”, disse.

Na mesma linha, o titular da SES, Geraldo Resende, destacou a importância da participação dos servidores da pasta que está atuando diretamente no combate ao coronavírus na premiação voltada para esta temática.

“Como gestor da saúde, sei da importância destas soluções para o nosso cotidiano, em especial, diante desse momento desafiador que estamos atravessando. Então eu convido você, servidor público do Estado, a ser protagonista neste processo, pois entendemos que vocês estão na linha de frente dos serviços do Governo e tem a expertise necessária para que a gente consiga avançar, melhorando a governança e os serviços prestados à população.”

Vale ressaltar que os servidores públicos estaduais poderão participar, individual ou coletivamente, uma única vez em cada modalidade. As inscrições deverão ser realizadas no site da Escolagov e para concluir o processo, o participante deve preencher o formulário, anexar o trabalho e os documentos solicitados.