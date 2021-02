Secretário de Saúde pede que municípios concluam mais de 5 mil casos sem encerramento

Mais 350 exames positivos para a Covid-19 foram registrados nesta segunda-feira, dia 08 de fevereiro. No total, já contabilizamos 165.903 sul-mato-grossenses que foram infectados pelo vírus. Lembrando que, a exemplo do que acontece todas as semanas, os números de hoje não refletem a realidade da doença no Estado, por conta dos sistemas de plantão aos finais de semana.

A Capital Campo Grande e Dourados continuam entre os que mais registraram novos casos.

Na live desta segunda-feira, o Secretário de Saúde Geraldo Resende voltou a pedir que os municípios encerrem os casos que aguardam conclusão, pois são quase 5 mil.

O boletim epidemiológico de hoje traz ainda o registro de mais 12 pessoas que não resistiram e vieram a óbito. O total de mortes do início da pandemia pra cá é de 3.024.

Em tratamento, 6.340 pessoas estão em isolamento domiciliar, enquanto que 463 estão hospitalizadas, sendo que 237 estão em leitos clínicos e 226 em leitos de UTI.

A macrorregião de Dourados segue com o maior índice de ocupação de leitos, com 85%. Na macrorregião de Campo Grande 78% dos leitos UTI/SUS já estão ocupados; 41% em Corumbá e 54% em Três Lagoas.

Neste último final de semana, um quarto lote com 32 mil vacinas chegou ao Estado. Das 32 mil doses distribuídas aos municípios, 10,2 mil são para aplicar a segunda dose nos idosos acima de 80 anos que já foram vacinados com as doses do terceiro lote. As 21.800 doses serão usadas para aplicar 20% em profissionais de saúde e 80% em idosos acima de 80 anos.

Katiuscia Fernandes - Subcom