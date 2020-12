Secretário de Governo fala sobre gestão eficiente aos novos prefeitos

O seminário é destinado aos prefeitos que vão assumir novo mandato - (Fotos: Cyro Clemente)

As principais iniciativas do Governo do Estado, a estruturação do setor público, etapas de planejamento, eficiência na gestão e o trabalho voltado aos municípios foram os principais pontos abordados pelo Secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel no seminário “E agora, Prefeito? Transição e Gestão com Eficiência” - promovido pela Assembleia Legislativa com apoio do Governo do Estado, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Sebrae) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para orientar os prefeitos que vão assumir novo mandato.

"Acreditamos na parceria - que é o que dá resultado. Entender a realidade de cada município e atuar”, destacou Riedel.

O evento, realizado por videoconferência nesta segunda-feira (14), contou com a presença de diversos especialistas e políticos. Em sua apresentação, Riedel relacionou a importância da parceria do Governo do Estado com os municípios. “É muito importante termos na política o conceito de que o resultado eleitoral é fruto do entendimento dos bons resultados alcançados [...] As discussões eleitorais passam e nós devemos focar no desenvolvimento do município. Independente da discussão política, nós acreditamos na parceria que é o que dá resultado, entender a realidade de cada município e atuar”. Já o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, enfatizou a importância da união entre os poderes: "Vocês governarão para todos os munícipes, devem também construir uma relação estreita, republicana e harmoniosa com o Poder Legislativo, para que o Executivo e o Legislativo mantenham sempre o espaço para a discussão democrática, pautada nos interesses do bem estar de cada município".

Um dos pontos abordados pelo secretário foi o equilíbrio e harmonia na transição. “Um bom começo: organizar a casa. Tem que ter foco nas entregas e para isso uma equipe preparada e capacitada é muito importante. Só gera quem mede, por isso meçam o que estão fazendo. Com indicadores e metas definidas”. Riedel também aconselhou os novos prefeitos a manter o que funciona, melhorar o que a população precisa, criar o que é necessário e enfrentar o inevitável”.

O secretário de Governo também apresentou alguns indicadores que revelam o desempenho positivo do Estado ao longo dos últimos anos. Dados do Tesouro Nacional revelam, por exemplo, que Mato Grosso do Sul tem o maior investimento per capita do Brasil. É também o sexto Estado mais competitivo do Brasil, contando ainda com o terceiro maior crescimento do PIB em 2020, em “um ano de muitos desafios”, ponderou Riedel. Além disso, citou o secretário, o Estado apresenta no acumulado deste ano a 7ª maior geração de empregos, a 7ª menor taxa de mortalidade por 100 mil habitantes no ranking nacional, enquanto que pontua a sexta menor taxa de homicídios.

Também participaram do evento, o presidente da Fiems, Sérgio Longen; o superintendente do Sebrae, Claudio Mendonça; o reitor da UFMS, Marcelo Turine; o procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno de Lacerda; o corregedor geral do TCE, Ronaldo Chadid, o secretário executivo do Consórcio Brasil Central, Jader Julianelli e os prefeitos recém-eleitos, entre outros.

O evento na íntegra está disponível no Facebook e no Canal do Youtube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.