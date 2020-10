Secretário alerta: autorizações de queimadas controladas  continuam suspensas em todo o Estado

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 14% da área do Pantanal foi queimada apenas em setembro deste ano - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Desde o final de julho deste ano todas as autorizações de queimadas controladas no Pantanal estão suspensas. E mesmo assim alguns fazendeiros insistem na prática de colocar fogo em leiras. O secretário Jaime Verruck, da Semagro faz um alerta aos produtores rurais.

Verruck explicou que mesmo aqueles fazendeiros que tinham autorizações, estas estão suspensas.

O descumprimento está sujeito a penalidades que variam de multas a suspensão da atividade do responsável pela área

O Governo do Estado já tomou uma série de medidas para intensificar o combate aos focos de calor na região do Pantanal.

Porém, 14% da área do Pantanal foi queimada apenas em setembro deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número já supera a área de todo o ano passado e é a maior devastação anual do território causada pelo fogo desde o início das medições, em 2002, pelo governo federal.

A área atingida no ano chega a quase 33 mil km², que equivale à soma do território do Distrito Federal e de Alagoas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação