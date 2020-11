Secretaria de Segurança e Instituto Mirim firmam parceria para empregar 55 adolescentes

Os adolescentes foram recebidos nesta segunda-feira, no auditório da Sejusp, em Campo Grande - (Foto: Joelma Belchior/Sejusp)

Publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (16), o Termo de Fomento da parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Instituto Mirim de Campo Grande, para inserção no mercado de trabalho de adolescentes de 16 a 18 anos, que estão em formação socioeducativa e profissional.

Com a parceria 55 adolescentes passam a atuar na Sejusp e demais instituições de segurança em Campo Grande, entre elas Polícia Civil e Polícia Militar, como auxiliares de escritório em geral, contribuindo assim para a formação profissional e agregando valor aos conhecimentos teóricos já adquiridos pelos adolescentes.

Os novos colaboradores da segurança pública foram recebidos nesta segunda-feira (16), no auditório da Sejusp, em Campo Grande, pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e pela superintendente de Administração e Finanças da Sejusp, Almirania Portilho Centurião. “É uma parceria que além da ocupação profissional, permite que os adolescentes coloquem em prática aquilo que aprenderam no Instituto Mirim”, explica o secretário.

Entra as atividades a serem desempenhadas pelos adolescentes estão auxiliares de recepção, protocolo, expedição de correspondências, entregas, acondicionamento e arquivamento de documento e outros serviços relativos a parte administrativa da estrutura da segurança pública.

A parceria tem validade de 12 meses e o valor estimado do termo de fomento, conforme o plano de trabalho inicial é de R$ 933,6 mil. Os recursos serão utilizados para pagamento de salários, vale transporte e encargos trabalhistas dos adolescentes, que estão vinculados diretamente ao Instituto Mirim.

A parceria entre Prefeitura e Governo, segue normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como padrão tecnológico vigente de organização do trabalho.