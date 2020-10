Secretaria de Fazenda seleciona consultor para Agência Virtual do Profisco II

Os consultores individuais interessados deverão ter nível superior, com formação na área de ciências econômicas - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Consultor individual para a elaboração do projeto do portal da Agência Virtual de Desenvolvimento do Estado e acompanhamento do início da fase de desenvolvimento. Esse é o profissional de interesse para o Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul (PROFISCO II-MS), desenvolvido pela Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS).

Conforme publicação em Diário Oficial desta terça-feira (20), os serviços de consultoria compreendem a elaboração do projeto conceitual, a produção de conteúdo, a especificação técnica para composição de estudo preliminar e termo de referência para o desenvolvimento do portal, a verificação dos procedimentos necessários para acesso a dados externos e o acompanhamento da fase inicial do desenvolvimento.

O período estimado de contrato é de 12 meses. Os consultores individuais interessados deverão ter nível superior, com formação na área de ciências econômicas, devidamente reconhecida pelo MEC e experiência em projetos com características e complexidades semelhantes.

Devem ainda apresentar informações pessoais (documento de identificação, C.P.F., endereço completo, fone, e-mail, etc.) e fornecer evidências que comprovem o conhecimento e experiência técnica para a execução dos serviços, mediante apresentação de portfólios pessoais (Currículo Vitae, experiências em objetos semelhantes ao desta contratação em órgãos públicos e privados, funções exercidas etc.).

A seleção será realizada de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), GN 2350- 15 – Seleção de Consultores Individuais, disponível no endereço eletrônico http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=ezshare-1132444900-24606.

As manifestações de interesse deverão ser enviadas por correio eletrônico, preferencialmente, ou Correio/SEDEX até as 17:30h (hora local) do dia 04 de novembro de 2020. Informações adicionais podem ser obtidas durante o horário comercial (das 7:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h).

Endereço: A/C Maluceli Bitencourt Machado Guenka (Assessora de Aquisições/PROFISCO II-MS)

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul

Rua Delegado José Alfredo Hardman s/n – Parque dos Poderes, Bloco 6

CEP: 79037-106

Campo Grande-MS

Tel: 55 (67) 3318-1444

E-mail: profiscoms@fazenda.ms.gov.br

Website: www.profisco.ms.gov.br

Clique aqui e confira no site a lista de todas as manifestações de interesse disponíveis do ProfiscoII.

https://www.profisco.ms.gov.br/publicacoes-oficiais/