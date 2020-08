Seca faz governo do Distrito Federal emitir alerta à população

Todos os anos, entre os meses de junho e agosto, a seca atinge Brasília, causando problemas a seus habitantes. - ( Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

A baixa umidade do ar registrada ontem (26), de 12%, levou o Governo do Distrito Federal a emitir, via SMS, um alerta à população, segundo o qual alguns cuidados com a saúde devem ser redobrados com idosos e crianças. Caso o pico de baixa umidade se repita hoje (27), será adotado “estado de emergência”, informou o GDF, por meio de sua Secretaria de Segurança Pública.

Para receber os alertas, basta enviar uma solicitação por SMS para o número 40199. É importante que, no corpo da mensagem, seja incluído o Código de Endereçamento Postal (CEP).

Em nota publicada em seu site, o GDF explica que os níveis de umidade são divididos em três: além do estado de emergência, há o estado de atenção, quando a umidade fica entre 30% e 20% por cinco dias; e o de alerta, quando a umidade se situa abaixo de 20% por três dias consecutivos.

Todos os anos, entre os meses de junho e agosto, a seca atinge Brasília, causando problemas a seus habitantes.

Veja as orientações para lidar com a seca

Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo. Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas

Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

Não queime lixo, nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.