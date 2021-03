Sebrae/MS reforça medidas de biossegurança junto a pequenos negócios

Ao longo de 2020, Sebrae visitou empresas nos 79 municípios de MS, levando orientações de biossegurança - (Foto: Sebrae/MS)

Diante de um aumento de casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, o Sebrae/MS irá intensificar, nesta semana, as medidas de biossegurança junto aos pequenos negócios. O objetivo da ação é mostrar aos empresários a importância de cumprirem o seu papel, evitando que o poder público adote medidas restritivas mais drásticas ao comércio.



A ação inclui divulgação ampla nos canais do Sebrae/MS das medidas de biossegurança e, também, reforço da temática por atendimentos remotos aos empresários de Campo Grande e Bonito. Além disso, a instituição irá ofertar aos donos de pequenos negócios as consultorias gratuitas em protocolos de biossegurança, disponíveis no programa Sebrae Orienta.



“Essa é uma medida prioritária e fundamental para manter o comércio funcionando e com segurança para donos de pequenos negócios, seus clientes e colaboradores”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.



Sebrae Orienta

O programa Sebrae Orienta foi lançado em março do ano passado, visando apoiar os empresários no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Além da oferta de consultorias nos protocolos de biossegurança, uma das principais ações foi a realização de um mutirão de visitas às micro e pequenas empresas do Estado.



Durante o atendimento, os agentes do Sebrae/MS orientaram os pequenos negócios nas medidas de biossegurança, como distanciamento social, uso de máscara e disponibilização de álcool em gel no estabelecimento. Cada empresa visitada recebeu o selo “Eu Fui Orientado”, mostrando aos clientes o compromisso com a biossegurança.



Ao todo, foram 39,3 mil empresas orientadas em biossegurança nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul em 2020.



Consultorias nos protocolos

Na consultoria do programa Sebrae Orienta em protocolos de biossegurança, um especialista vai até a empresa para ajudar na implementação de boas práticas que podem evitar a disseminação da Covid-19. A solução está disponível para empresários de todo o Estado. Para se inscrever, os interessados devem acessar orienta.ms.sebrae.com.br.