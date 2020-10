Sebrae/MS participa de evento sobre liderança feminina - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de discutir a liderança feminina, o Sebrae/MS é um dos participantes da conferência Líderes em Movimento, considerado o maior evento de liderança do Brasil. O painel “Liderança na Era do Feminino” acontece nesta quarta-feira, 12h (horário Brasília), e será transmitido de forma on-line.



O painel aborda o futuro e a necessidade dos líderes se apropriarem de características da Era do Feminino, independente de gêneros. Nele, mulheres reconhecidas por suas lideranças no país irão debater o tema e ações práticas que podem ser adotadas.



A moderadora do debate é a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela França, que iniciou o projeto de Empreendedorismo Feminino na instituição, atualmente implantado em 12 estados brasileiros. Segundo ela, a proposta é discutir a liderança de forma transversal, “com o desafio de contextualizar essa liderança feminina em algumas esferas”.



Participam do painel as palestrantes Lilian Leandro, diretora de expansão do Grupo Mulheres do Brasil; Onilia Araújo, fundadora da empresa I.CON (Inovação Contábil) e integrante da diretoria da Odabá – Associação de Afroempreendedorismo; e Gisele Accioly, psicóloga clínica, escritora e uma das idealizadoras do programa de liderança “Inteiras para Mulherar o Mundo”.



Líderes em Movimento

Entre os dias 27 a 29 de outubro, o Sebrae realiza a conferência digital Líderes em Movimento. A programação visa potencializar habilidades de líderes e impactar a retomada no cenário pós-pandemia. As inscrições são gratuitas e estão abertas, e devem ser realizadas em sebraelideresmovimento.com.br.