Sebrae/MS abre edital para credenciar consultores e instrutores

Foi republicado pelo Sebrae/MS o edital para o credenciamento de empresas de consultoria ou instrutoria interessadas em compor o cadastro de prestadoras da instituição em Mato Grosso do Sul. As regras e critérios do processo estão disponíveis no Portal do Sebrae e as inscrições podem ser feitas em bit.ly/inscricaoeditalsgfms.

Os selecionados farão parte do cadastro do Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF) e poderão prestar serviços ao Sebrae/MS, quando demandados. A instituição oferta até 17 áreas de conhecimento para credenciamento, como Empreendedorismo, Educação, Marketing e Vendas, Gestão da Produção e Qualidade, Legislação Aplicada aos Pequenos Negócios, Sustentabilidade, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Engenharia, entre outros.

Podem participar do edital sociedades empresárias, sociedades simples, empresas individuais de responsabilidade limitada – EIRELI e sociedades limitadas unipessoais – SLU, desde que o ramo de atuação permita a prestação de serviços de consultoria ou instrutoria nas áreas de conhecimento ofertadas.

O processo de credenciamento é voltado para pessoas jurídicas com matriz ou filial domiciliada em Mato Grosso do Sul, desde que não estejam credenciadas com o mesmo CNPJ em outra Unidade do Sebrae.

Para fazer parte do quadro de consultores e instrutores, as empresas precisam passar por duas etapas do credenciamento. A primeira é a inscrição, via Portal do Sebrae e envio da documentação digital por e-mail. Já a segunda é a habilitação jurídica e qualificação técnica da empresa, quando serão analisados os documentos enviados, incluindo os atestados de capacidade técnica fornecidos por clientes.

O prazo para envio do comunicado com o resultado do credenciamento será de até 30 dias, a contar da data de finalização da inscrição e envio da documentação por meio digital. O prazo poderá ser ampliado por igual período, mediante aviso prévio.

Mais informações - As regras, listagem completa das áreas e procedimentos para a prestação dos serviços estão descritos no Edital de Credenciamento n.º 02/2020, disponível no Portal do Sebrae. É importante fazer uma leitura cuidadosa das informações e tirar as dúvidas pelo 0800 570 0800 ou enviar e-mail para credenciamento@ms.sebrae.com.br.