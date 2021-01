Sebrae seleciona pesquisas para criação de negócios inovadores

Pesquisadores devem se inscrever pela internet - (Foto: Shutterstock)

Até o dia 24 de janeiro, pesquisadores brasileiros podem participar do programa gratuito Catalisa ICT. A iniciativa é liderada pelo Sebrae com a colaboração de parceiros do ecossistema de inovação no país, e visa transformar pesquisas em negócios inovadores. Os interessados devem se inscrever em www.sebrae.com.br/catalisaict.



O Catalisa ICT foi estruturado em uma jornada de aproximadamente três anos, dividida em quatro etapas para apoiar os pesquisadores desde a preparação até a criação de empresas de base tecnológica, de modo que eles consigam ter sucesso e escalabilidade. Além de gerar novos negócios, a iniciativa pretende contribuir para a transferência de tecnologia para os pequenos negócios.



Podem participar da seleção mestres ou doutores titulados com diplomas reconhecidos no país ou mestrandos e doutorandos em instituições brasileiras. Ao todo, na primeira chamada pública, o Sebrae selecionará 1.000 pesquisas com potencial de inovação em âmbito nacional.



Entre os critérios de seleção, destacam-se o potencial de impacto econômico da pesquisa e sua relevância dentro do mercado; o grau de inovação, ineditismo e abrangência; o potencial de impacto socioambiental e contribuição para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).



Em Mato Grosso do Sul, a iniciativa do Sebrae é apoiada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de MS (Fundect), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).



“Sabemos da importância e da qualidade das pesquisas desenvolvidas nas universidades brasileiras, são pesquisadores, professores e alunos que dedicam suas vidas e suas carreiras em busca de novas soluções. O Catalisa vem para aproximar cada vez mais o governo, o mercado e a academia; incentivando a produção científica e motivando seus atores para a constante busca da inovação”, avalia o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.



A analista-técnica do Sebrae/MS, Luciene Mattos, acredita que a iniciativa trará oportunidades para os pesquisadores de MS. “As universidades são celeiros de ideias inovadoras que muitas vezes não se transformam em produtos. Estimular essas iniciativas podem aproximar as academias das empresas e gerar grandes avanços tecnológicos e impulsionar o empreendedorismo inovador no Estado”.



Sobre as etapas do programa

Na primeira etapa "Mobilizar e Despertar para Empreender", realizada em outubro e novembro de 2020, além do lançamento do edital, foram realizados workshops virtuais em todos os estados e aberta a primeira chamada pública para a inscrição das pesquisas. De acordo com o cronograma, o resultado da seleção das pesquisas será conhecido até o dia 24 de fevereiro.



Os selecionados para a segunda etapa, “Aprender e Estruturar” vão participar de capacitação para o desenvolvimento de uma atitude empreendedora. A meta é selecionar 270 planos de inovação no segundo edital para a terceira etapa do programa, “Desenvolver e Testar”, quando os pesquisadores receberão fomento para pesquisa por até 12 meses com o objetivo de criação de uma micro e pequena empresa de base tecnológica.



Depois da etapa de criação de novos CNPJ, será lançado um terceiro edital para seleção de 135 pequenos negócios inovadores. Por fim, os selecionados vão participar da quarta etapa, “Inovar e Escalar”, quando terão contato com investidores e se aproximarão de empresas e potenciais parceiros.



Mais informações

Saiba mais sobre o edital de seleção de pesquisas com potencial de inovação do CATALISA ICT ao clicar aqui. Na página, os inscritos são direcionados para a plataforma Worldlabs, onde foi criada uma comunidade do Catalisa, que oferece um ambiente online de conexão e networking entre os participantes.