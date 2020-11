Sebrae realiza evento sobre empreendedorismo para estudantes de MS

Programação busca motivar alunos a seguirem nos estudos - (Foto: Divulgação)

Uma das consequências preocupantes da pandemia de Covid-19 foi a evasão escolar devido às aulas remotas. Visando sensibilizar para a importância dos estudos e do poder para transformar a própria realidade, o Sebrae/MS dá continuidade, nos dias 25 e 27 de novembro, ao Sebrae Revolution Empreendedor do Futuro. A programação gratuita é voltada a estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Estado.



Desta vez, como parte da programação, será realizado o Fórum de Empreendedorismo. O evento terá a participação de palestrantes convidados, estudantes e jovens empreendedores de destaque de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de mostrar que é possível construir uma trajetória de sucesso a partir do empreendedorismo.



A programação do Sebrae Revolution Empreendedor do Futuro teve início no começo deste mês, com a realização de oficinas temáticas sobre empreendedorismo para estudantes das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.



"A gente ensina que o empreendedorismo vai além de criar um negócio, ele surge através de características que o estudante pode ter. A programação traz toda essa temática, onde buscamos motivar esses alunos a não abandonarem a escola", afirma a gestora estadual do programa de Educação Empreendedora do Sebrae/MS, Priscila Veloso.



Confira a programação completa

No dia 25 de novembro, quarta-feira, de 15h às 18h, acontece o Fórum I – Empreendedorismo Jovem. A programação contará com palestras da empreendedora Natalie Pavan, fundadora da rede My Cookies; e do empresário Davi Braga, eleito um dos jovens mais promissores do país pela revista Forbes.



Ainda no dia 25, o fórum terá a participação de empreendedores e estudantes de MS: Sarah Santos, jornalista com especialização em Marketing Digital, que produz conteúdo para a Internet sobre o universo das pessoas com deficiência; Luiana Oliveira, formada em Administração, proprietária e idealizadora da Marca Send Me; e Gabriel Rabelo, acadêmico do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação na UFMS e desenvolvedor web na Empresa Júnior Mega Jr.



Já no dia 27 de novembro, sexta-feira, de 15h às 18h, acontece o Fórum II - Inteligência Emocional e Novas Tecnologias. O evento terá a palestra "Como estudar usando novas tecnologias? Aprenda conosco", com o professor Amaury Junior, representante Estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. No mesmo dia, tem a palestra "A inteligência emocional é importante todo dia", com o educador André Gravatá, jornalista e escritor, que vem falar sobre o tema como proposta inovadora para a educação.



O fórum também contará com a participação dos estudantes Tamyllis Roberta, acadêmica em Engenharia Civil pela UFMS; Mário Carvalho, acadêmico de Ciência da Computação na UFMS; Erick Taira, acadêmico de Engenharia de Produção na UFMS e medalhista no Karatê; Blendha Aparecida Vilalva, que cursa Redes de Computadores no IFMS, e Diogo Perez Areco, acadêmico do Curso de Engenharia de Computação na UFGD.



Como participar

Os interessados em participar do Sebrae Revolution Empreendedor do Futuro devem se inscrever previamente pelo link bit.ly/empreendedorfuturo2020, onde também está disponível a programação completa com os horários e datas dos fóruns. A inscrição é gratuita, e os inscritos terão acesso a certificado digital de participação. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.