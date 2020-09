Sebrae Orienta: Inscrições abertas para consultorias gratuitas sobre Moda

Profissionais Aline Casquet e Daniela Rodrigues vão ministrar consultorias - (Foto: Divulgação)

Empreendedores que trabalham com Moda já podem se inscrever para consultorias gratuitas para o segmento. O Sebrae/MS, por meio do programa Sebrae Orienta – uma parceria com Sesi/MS e Senac/MS –, oferta soluções exclusivas e on-line para remodelar o negócio e aumentar a lucratividade.



São duas consultorias disponíveis para o segmento da Moda. A primeira, “Marketing, Vendas e Visual Merchandising”, abordará gestão marketing, vendas e visual merchandising do varejo da moda. A abordagem é focada em tendências e estratégias de alavancagem do negócio e reorganização de processos, visando a otimização do atendimento e experiência do cliente.



A segunda, “Gestão Financeira Empresarial e Gestão dos Indicadores do Negócio”, vai demonstrar que é possível otimizar o estoque e realizar uma gestão de custos mais adequada, com o objetivo de levar a reflexão de análise de resultado, observando formação de preço do produto frente ao custo e toda a operação do negócio de moda.



As soluções totalmente personalizadas para o setor de Moda também buscam tornar a empresa mais ativa neste período e, consequentemente, preparada e mais competitiva para a retomada pós-pandemia.



Para orientar os empresários, o Sebrae selecionou duas profissionais: Aline Casquet, formada em Administração de Empresas, especialista em marketing de varejo de moda e consultora de imagem; e Daniela Rodrigues, consultora empresarial, administradora, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, foi gestora dos projetos de moda, beleza e economia criativa no Sebrae/MS e já participou do São Paulo Fashion Week.



Inscrições

Os interessados devem se inscrever por meio do link: bit.ly/SebraeOrientaModa. Mais informações pela Central de Atendimento do Sebrae, pelo número 0800 570 0800.