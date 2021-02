Sebrae e parceiros vão divulgar linha de crédito para setor do turismo

Na próxima quarta-feira (03), o Sebrae/MS, a Fundtur-MS, a CAIXA e o Banco de Brasília (BRB) realizam uma transmissão on-line sobre o Fundo Geral do Turismo (Fungetur) - (Foto: Secom/MS)

Na próxima quarta-feira (03), o Sebrae/MS, a Fundtur-MS, a CAIXA e o Banco de Brasília (BRB) realizam uma transmissão on-line sobre o Fundo Geral do Turismo (Fungetur), linha de crédito destinada ao setor turístico, com recursos para Mato Grosso do Sul. A live será transmitida a partir de 17h no canal do Sebrae no Youtube (www.youtube.com/CanalSebraeMS).



O evento irá orientar os empresários do trade turístico sobre a Lei 14.051/20, do Governo Federal, que por meio do Ministério do Turismo (Mtur), oferta crédito de R$ 5 bilhões do Fungetur para os empreendimentos turísticos. O objetivo da medida é a preservação dos empregos e das empresas do setor, um dos mais atingidos com a pandemia de Covid-19.



O Fungetur é voltado para empresários de todos os portes: microempreendedor individual (MEI), micro e pequenas empresas (MPE) e médias e grandes empresas (MGE). Os recursos poderão ser utilizados para capital de giro; aquisição de máquinas e equipamentos turísticos; e financiamento de obras civis para implantação, ampliação, modernização e reforma.



Atualmente, no estado, os recursos são ofertados nas agências da CAIXA e do BRB. As condições do empréstimo variam para cada instituição, mas, para solicitar o recurso, é obrigatório estar cadastrado no Cadastur (cadastur.turismo.gov.br) e atender aos requisitos exigidos.



O BRB oferece empréstimo para as MPEs. No banco, são três linhas de financiamento e as condições variam conforme a categoria, todas com taxa anual de até 5% acrescida da Selic. A instituição também aceita garantias reais, de equipamentos ou bens móveis e/ou fundos garantidores, incluindo as disponibilizadas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) do Sebrae.



Já a CAIXA disponibiliza capital de giro do Fungetur para médias e grandes empresas (com faturamento anual superior a R$ 4,8 milhões), com mais de 12 meses de constituição. A taxa anual também é de até 5%, acrescida da Selic. Quanto a garantias, é preciso verificar junto à instituição.



Apoio do Sebrae

Visando ajudar o empresário na tomada de decisão quanto a crédito, o Sebrae/MS, por meio do programa Sebrae Orienta, tem consultoria gratuita sobre o assunto. “Dentro do programa, oferecemos uma consultoria financeira e da necessidade de capital de giro, bem como uma análise de capacidade de pagamento – CAPAG deste novo endividamento, ou seja, vai auxiliar na tomada de decisão”, explica o analista-técnico do Sebrae/MS, Vagner Teixeira.



Para mais informações sobre as linhas de crédito, como condições, requisitos e taxa de juros, os interessados devem buscar as instituições financeiras pela internet ou telefone. Quanto aos atendimentos e consultorias no Sebrae em Mato Grosso do Sul, é possível contatar o número 0800 570 0800 ou pelo site orienta.ms.sebrae.com.br.



Serviço – Live Fungetur

Data: 24 de fevereiro (quarta-feira)

Hora: 17h

Onde: Youtube do Sebrae/MS.