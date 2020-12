Sebrae apoia feira online Expo Amigas de Negócios

Até 20 de dezembro, acontece a segunda edição da "Expo Amigas de Negócios", feira online e gratuita que busca incentivar o empreendedorismo feminino - (Foto: Divulgação)

Até 20 de dezembro, acontece a segunda edição da “Expo Amigas de Negócios”, feira online e gratuita que busca incentivar o empreendedorismo feminino. A iniciativa, apoiada pelo Sebrae/MS e Governo do Estado, é encabeçada pela rede Amigas de Negócios, que reúne empresárias sul-mato-grossenses.



A programação conta com 52 expositores, 23 palestrantes, sete coaches e mentores e ainda Rodadas de Negócios. O evento será no sistema on demand – ou seja, poderá ser assistido na hora que o participante escolher. Além disso, a feira irá abordar o incentivo a novas modalidades de negócios.



“É a maior feira de empreendedorismo feminino, 100% online, conteúdo de palestras, rodada de negócios e expositores”, afirma uma das organizadoras do evento, a empresária Noêmia Frazão. Ainda de acordo com a organização, empreendedoras de várias cidades de Mato Grosso Sul, de 12 estados e de três países estão inscritas.



Inscrições

Para mais informações sobre o evento e inscrições, os interessados devem acessar o link: amigasdenegocios.com. A programação é gratuita.