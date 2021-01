Equipamento que caiu em fazenda do interior de MS faz parte de novo projeto do Google

O balão caiu em uma fazenda - (Foto: Reprodução/BNC Notícias)

Muitos se assustaram, mas pelo visto já foi resolvido. Moradores de um retiro da Fazenda Marechal Rondon, em Paraíso das Águas, a 232 km de Campo Grande, se surpreenderam com um balão semelhante a um satélite que caiu no meio do local.

Segundo as informações do BNC Notícias, o balão faz parte do projeto Loon, do Google que está em teste, que está chegando ao Brasil. O projeto é uma iniciativa da empresa para levar internet para propriedades rurais e regiões de difícil acesso.

O equipamento é munido de paraquedas e de todos os meios de segurança. Ele é controlado pelo vento e monitorado via controle remoto pelo Google. A programação era que o equipamento aterrisasse na fazenda vizinha, mas devido às condições climáticas, aterrisou na área vizinha.

A orientação é que não haja aproximação e que ninguém toque no equipamento, somente técnicos responsáveis façam a remoção, caso outros balões satélites sejam encontrados na região.

Em janeiro de 2020, o mesmo modelo de equipamentos foram encontrados na fronteira do oeste do Rio Grande do Sul.