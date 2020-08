São Paulo autoriza visitação a mais quatro parques urbanos

O governo estadual de São Paulo autorizou a visitação pública a mais quatro parques urbanos, a partir de hoje (3). Para todos, serão aplicadas regras que limitam horário de funcionamento, definidas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima).

Os parques Guarapiranga e Belém, nas zonas sul e leste da capital; Gabriel Chucre, em Carapicuíba; e Ecológico da Várzea do Embu Guaçu funcionarão de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Os visitantes poderão utilizar os espaços para praticar corrida, caminhada ou passeios de bicicleta. Já o uso de parquinhos, quadras e campos para práticas coletivas segue contraindicado, tendo em vista que pode gerar aglomeração de pessoas e aumentar o ciclo de contágio da covid-19.

Para a reabertura, destaca o governo em nota, o uso obrigatório de máscara continua valendo, bem como a medida de distanciamento social.

Os comerciantes de produtos alimentícios deverão seguir as regras específicas do setor. A administração estadual também garante que totens com álcool em gel 70% serão disponibilizados em pontos estratégicos e que a limpeza e desinfecção dos banheiros serão intensificadas.

A partir desta segunda-feira, atividades em quadras de tênis poderão ser retomadas e espaços fechados, como bibliotecas, salas de atividades, museus e orquidários, seguirão com restrição.

Segundo o governo, a Sima irá monitorar o processo de reabertura, para decidir se suspende as restrições impostas a usuários ou não, o que dependerá do comportamento da população.

Na última segunda-feira (27), a Unidade de Conservação Caminhos do Mar também reiniciou as visitações. Na próxima semana, serão disponibilizados aos frequentadores dois novos roteiros, o turístico e o esportivo, em horários distintos. As visitas devem ser agendadas com antecedência mínima de 24 horas, por meio do site da Fundação Florestal, como ocorre com as Unidades de Conservação do Jaraguá e da Cantareira (Núcleo Pedra Grande). As trilhas com mamíferos e cachoeiras permanecem fechadas.

Confira, abaixo, os parques urbanos que já reabriram, com funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 16h:

Villa-Lobos

Candido Portinari

Água Branca

Ecológico do Tietê

Juventude

Horto Florestal

Jequitibá

Jacuí

Biacica

Jardim Helena

Ecológico Várzeas do Embu Guaçu

Guarapiranga

Gabriel Chucre

Belém