São Gabriel do Oeste recebeu R$69,5 milhões em investimentos do Estado

São Gabriel do Oeste recebeu mais de R$ 69 milhões de investimentos (foto: Edemir Rodrigues) - (Fotos: Edemir Rodrigues)

São Gabriel do Oeste já recebeu mais de R$ 69,5 milhões de investimentos nas mais diversas áreas. “Quando entregamos uma casa, transformamos em realidade o sonho das pessoas. E no momento em que a gente recebe um abraço e vê a emoção de quem recebe a chave da casa própria, só tem uma palavra que podemos dizer: gratidão. As entregas que fizemos em São Gabriel do Oeste e nos outros 79 municípios são para melhorar a vida das pessoas. Não olhamos a cor partidária do prefeito porque tudo o que foi e está sendo feito é com o dinheiro dos impostos que todos pagamos", disse o governador Reinaldo Azambuja informou que .

Em 2018 foi a vez de Rosa Helena Rodrigues Gomes, de 30 anos, e de outras 232 pessoas realizarem o sonho de ter a casa própria. "É o melhor dia da minha vida" , resumiu a mãe de três filhos ao receber uma unidade no loteamento Flor do Cerrado, em São Gabriel do Oeste.

Ela já tinha perdido as contas de quantas vezes teve que mudar por causa do aluguel. "Teve ano que foram três vezes". O marido Daniel da Silva ganhava R$ 1,2 mil e pagava R$ 400 de aluguel. Pela nova casa passaram a pagar R$ 80 de prestação.

Localizado na região Norte de Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste já recebeu 532 moradias desde 2015, em um investimento de R$ 30,7 milhões, sendo R$ 2,6 milhões do Governo do Estado. Em média, são mais de duas casas a cada 10 dias.

Município já recebeu 532 moradias desde 2015 (foto: Edemir Rodrigues)

Foram entregues 152 casas no Loteamento Fênix, em 2015; 233 no Flor do Cerrado, 15 no Assentamento Patativa do Assaré e mais 52 no Fênix, em 2018; outras 13 no Patativa do Assaré, 58 no Fênix e 9 no assentamento Itaqui; em 2019.

Ainda na área de habitação, o Governo do Estado entregou 58 títulos de regularização fundiária em São Gabriel do Oeste, metade deles para famílias no Conjunto Habitacional Esperança e outras 29 para o Loteamento Fênix.

Somente em infraestrutura são mais de R$ 21,9 milhões, incluindo a pavimentação asfáltica e drenagem do acesso ao Parque de Exposições, do bairro Gramado e do distrito Areado; o acesso ao núcleo industrial José Augusto Malgarin Buzato (Guto), por onde passam todos os dias centenas de trabalhadores; e a construção da ponte de concreto sobre o Rio Coxim, na rodovia MS-142, entre São Gabriel do Oeste e Camapuã.

Uma das solicitações do Governo Presente foi a pavimentação do bairro Primo Maffisoni, que já está sendo executada. Por meio do projeto, a administração estadual levou o governador Reinaldo Azambuja e os secretários para o interior e recebeu demandas de todos os prefeitos, vereadores e demais lideranças de Mato Grosso do Sul.

Nas reformas e melhorias nas Escola Estaduais foram investidos mais de R$ 1,198 milhão em São Gabriel do Oeste. Já por meio do MS Mais Seguro, foram investidos R$ 303 mil e entregues três viaturas para as Polícias Militar (1) e Civil (2).

Fotos: Edemir Rodrigues