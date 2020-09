Santander abre agência em Nova Andradina

O Santander abre sua primeira agência em Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação)

O Santander abre sua primeira agência em Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. A população do município e região já pode realizar suas transações bancárias no espaço localizado na rua Walter Hubacher, 1429, quadra 287, lote 6 K.

“Estamos muito felizes em inaugurar nossa primeira agência no Vale do Ivinhema e na oitava maior cidade do Estado. A economia de Nova Andradina é pujante, seja pela pecuária e a agricultura, e/ou pelo comércio. Acompanhamos esse movimento e esperamos poder contribuir para o crescimento sustentável do município e ajudar a gerar bons negócios na região”, afirma Eugênio Godoy, superintendente executivo da rede Centro Oeste do Santander Brasil. Com essa inauguração, o Banco soma 27 agências em Mato Grosso do Sul.

A agência adotará todos os protocolos sanitários necessários para preservar a saúde de seus funcionários e clientes nesse momento de pandemia de covid-19. Das 9h às 10h, atenderá preferencialmente idosos, gestantes e portadores de deficiência e, das 10h às 15h, os demais públicos. Também haverá o escalonamento de acesso de clientes, em grupos de 10 a 20 pessoas por vez. Isso para garantir uma distância mínima de um metro entre todos. Além disso, será obrigatório o uso de máscara e álcool gel nas dependências da agência.

A nova loja de Nova Andradina conta com uma equipe de quatro pessoas, que possuem conhecimento sobre o mercado e das excelentes oportunidades locais. No local serão ofertados produtos e serviços bancários desde os mais simples - como abertura de conta, pagamentos, saques e depósitos – até os mais estruturados – como operações de créditos e investimentos para pessoas físicas, jurídicas e linhas para o agronegócio.