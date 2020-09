Sanesul se prepara para consolidar a primeira Parceria Público-Privada

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL está prestes a firmar a sua primeira Parceria Público-Privada (PPP) - (Foto: ACOM/SANESUL)

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL está prestes a firmar a sua primeira Parceria Público-Privada (PPP). A empresa parceira da Estatal será conhecida em setembro, durante o leilão virtual do processo licitatório a ser realizado pela Bolsa de Valores de São Paulo.

A modelagem econômico-financeira proposta pela companhia, já apresentada ao mercado, surgiu de um estudo minucioso sobre o aporte existente na Sanesul. Empresas que fizeram o credenciamento, desde o início de Junho/2020, fazem visitas técnicas nas instalações operacionais dos municípios atendidos.

O edital de concorrência e seus anexos estão disponíveis no site www.sanesul.ms.gov.br/licitacao/concorrencia

A vencedora vai, junto com a Sanesul, operar o sistema de esgotamento sanitário em 68 cidades do Estado de Mato Grosso do Sul por 30 anos. A expectativa é de que, em até 10 anos, todas elas já tenham coleta e tratamento do esgoto doméstico ao máximo de cobertura, ou seja, o serviço esteja universalizado.

A previsão é de uma injeção direta de pelo menos RS 3,8 bilhões no sistema de esgotamento sanitário de MS.

O Projeto de PPP deve gerar importantes benefícios, tais como: a modernização dos sistemas de esgoto já existentes; melhorias na saúde pública com a redução da incidência de doenças; atração de novos investimentos em todas as regiões do Estado o que gera emprego e renda; valorização dos espaços urbanos; preservação do meio ambiente.

Além disso, com essa parceria, Mato Grosso do Sul poderá ser o primeiro Estado brasileiro a universalizar os seus sistemas de saneamento.

Com 41 anos de atuação, a Sanesul já atingiu a universalização do fornecimento da água tratada nas localidades operadas. Agora, o compromisso é manter a boa gestão dos recursos hídricos e aumentar progressivamente o índice de cobertura de esgotamento sanitário.

“A Sanesul vive um momento especial e sai na vanguarda com projetos e investimentos, destacando-se no cenário nacional. Com a antecipação de investimentos projetada na PPP, vamos cumprir com a nossa Missão Institucional, garantindo para a população o acesso ao saneamento básico e melhor qualidade de vida. Ter o saneamento universalizado é alcançar um patamar superior e ter comprometimento com o futuro”, destaca o diretor presidente Walter Carneiro Junior.