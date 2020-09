Sanesul recomenda o uso consciente de água durante durante estiagem

A SANESUL orienta todos os consumidores sobre o uso adequado e consciente da água tratada distribuída na rede de abastecimento - (Foto: Acom Sanesul)

Temperatura na casa dos 37 graus e sensação térmica de 40 graus. É o clima seco que vem castigando grande parte da região Centro Oeste do Brasil, e que tem deixado autoridades em alerta.

De acordo com meteorologistas, os registros apresentados em Mato Grosso do Sul já identificam o período como sendo um dos mais secos e prolongados dos últimos anos. O Pantanal sul-mato-grossense registra a maior seca dos últimos 50 anos.

A consequência de tanta incidência de calor resultou em focos de queimadas que acabaram deixando a maior área alagada do planeta em chamas. As queimadas frequentes na região já consumiram 12 por cento do total da área do Pantanal o que fez o Governo do Estado de Mato Grosso do sul decretar estado de emergência ambiental.

A falta de chuva atingiu todas as regiões de MS, o que ocasionou não só as queimadas como também o enfrentamento de um forte calor em praticamente todas as cidades do Estado.

A chuva é aguardada em baixo volume, mas ainda para a próxima semana de Setembro.

Por esta razão, a SANESUL orienta todos os consumidores sobre o uso adequado e consciente da água tratada distribuída na rede de abastecimento.

“Nossa tarefa é garantir que os reservatórios se mantenham em níveis adequados até o início do período chuvoso, evitando problemas de falta de água em todos os municípios atendidos pela SANESUL. Para que isso ocorra, necessitamos do apoio de nossos consumidores que recebem a água tratada dentro de casa. Usar a água com responsabilidade, evitando desperdício com banhos longos, lavagem de calçadas e carros, são algumas das orientações que passamos todos os anos, e que agora em 2020 devem ser observadas com maior critério e rigor”, observa Elton Teixeira – Gerente do sistema de abastecimento de água da SANESUL.

O processo de tratamento da água é criterioso e caro, por isso use racionalmente e evite qualquer desperdício:

- Feche bem as torneiras após o uso

- Feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba.

- Evite banho demorado

- Desligue o chuveiro para se ensaboar e reabra para se enxaguar

- Antes de lavar a louça, remova restos de comida dos pratos e das panelas

- Evite lavar as calçadas e o carro com mangueira

- Molhe as plantas ao entardecer ou amanhecer

- Fique atento aos vazamentos em pias, chuveiros e vasos sanitário