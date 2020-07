Sanesul recebe apoio do exército no combate ao Covid-19

Exército fará ação preventiva de desinfecção das estruturas da empresa de saneamento - (Foto: Acom)

A Sanesul contará com o apoio do exército para fazer ação preventiva de desinfecção das estruturas da empresa. A princípio, o prédio Sede e o Complexo Maria Cecília Barbosa em Campo Grande passarão pelo processo, ainda esta semana, mas as regionais também serão atendidas. Os diretores, Presidente Walter Carneiro Jr. e Administrativo André Soukef, estiveram no Comando Militar do Oeste para formalizar e agradecer a disponibilidade do exército.

A Sanesul - Empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, está atenta desde os primeiros sinais da Pandemia da COVID-19, em meados do mês de fevereiro de 2020, e em março deu início nas primeiras medidas preventivas para segurança dos empregados e clientes. Agora, o objetivo é intensificar com a desinfecção das estruturas existentes para que, dessa forma, todos estejam ainda mais seguros, dando continuidade ao atendimento do fornecimento de água nas 128 localidades operadas, serviço tão essencial que não pode ser interrompido.

Durante o processo nas regionais, o exército se disponibilizou em capacitar um funcionário para que a mesma ação seja estendida em todas as unidades locais, fechando um ciclo preventivo e eficiente.

Na reunião, estiveram presentes o Comandante Militar do Oeste - CMO, General de Exército Fernando José Sant’ana Soares e Silva; O Chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Oeste (CCOp/ CMO) General de Brigada Marcelo Gurgel do Amaral Silva; e o Contra Almirante Ricardo Henrique Santos do Pilar, da Marinha do Brasil.

Esquerda para direita: General de Brigada Marcelo Gurgel do Amaral Silva; Walter Carneiro Jr.; General de Exército Fernando José Sant’ana Soares e Silva; André Soukef; Contra Almirante Ricardo Henrique Santos do Pilar, da Marinha do Brasil.

“Agradecemos o apoio importantíssimo do exército brasileiro que faz esse trabalho em benefício da saúde coletiva.

A Sanesul vem cumprindo todos os procedimentos de prevenção como distanciamento entre os clientes, o uso de máscaras e álcool, e higiene reforçada nos escritórios. Agora, vamos fazer a desinfecção para ajudar no combate do avanço da epidemia”, comentou o diretor presidente Walter Carneiro Jr.