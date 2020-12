Sanesul realiza leilão de bens móveis, veículos e equipamentos, antieconômicos ou inservíveis

Máquinas e veículos sem uso pela companhia estão sendo leiloados - (Foto: Acom/Sanesul)

A SANESUL – Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A visando melhorias em sua gestão de patrimônio, promove leilão Eletrônico para alienação de bens móveis, veículos e equipamentos.

A promoção deste leilão Eletrônico para venda destes bens antieconômicos ou inservíveis para Empresa visa, acima de tudo, a complementação do projeto de melhoria e reposição de ativos que a Diretoria de Administração e Finanças, por meio da Gerência de Infraestrutura Administrativa (GEINFRA), vem fazendo ao longo dos últimos anos.

Esta prática objetiva a reposição de máquinas, equipamentos e veículos em todas as estruturas de apoio da Empresa, e também busca a diminuição de bens antieconômicos que geram custos desnecessários.

Veículos que serão leiloados

Outro ponto, não menos importante, é gerar recursos adicionais em função da venda destes ativos e fortalecer o caixa da Companhia. “São programas inteligentes, pois geram recursos e diminuem os custos em toda área de apoio e suporte da Empresa”, complementa Andre Luis Soukef, Diretor de Administração e Finanças.

“A Direção da Empresa tem como meta melhorar a condição da infraestrutura para atendimentos das áreas de apoio e regionais, mantendo o equilíbrio econômico, financeiro, operacional e a vida dos nossos clientes”, comenta o Diretor Presidente Walter Carneiro Jr.

O Leilão foi aberto para lances no dia 30/11/2020, às 9h (horário MS), e será encerrado no dia 15 de dezembro de 2020, às 14h (horário de MS), no endereço eletrônico https://www.reginaaudeleiloes.com.br/leilao/leilao-de-ativos-de-sanesul-ms/1141

Os interessados poderão obter informações e o edital completo junto a equipe da Leiloeira Oficial Regina Aude: Rua Melanias Barbosa, 474, Bairro Taquarussu - CEP 79006-190 - Campo Grande (MS) - Telefone: Fone: (67) 98124-8953 / e-mail: sac@reginaaudeleiloes.com.br

No site https://www.reginaaudeleiloes.com.br poderão ser ofertados lances, após aprovação do cadastro e habilitação para o leilão conforme instruções no site.