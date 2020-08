Sanesul mantém suspenso corte de água para famílias de baixa renda

Decisão da estatal beneficia 50 mil pessoas em 68 municípios de MS

Por conta do impacto da pandemia na economia das pessoas, a Sanesul decidiu manter, por tempo indeterminado, suspenso o corte do fornecimento de água das famílias carentes que não conseguirem pagar a conta.

A deliberação da estatal foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja. “Estamos mantendo o foco das ações na saúde das pessoas, na preservação da vida. A água é um bem essencial ainda mais neste momento em que devemos redobrar nossos cuidados com a higiene”, disse.

Essa decisão traz tranquilidade para 12 mil famílias (cerca de 50 mil pessoas) cadastradas na Tarifa Social, nos 68 municípios do Estado atendidos pela empresa. Para os outros usuários com faturas em atraso, a empresa vinculada ao Governo do Estado definiu uma política de parcelamento de débitos em até 24 prestações com perdão de juros e multa.

A suspensão de corte atende pedido da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), assinado pelo presidente da entidade, Pedro Arlei Caravina. “Essa ação se torna necessária no presente momento para tentar amenizar os impactos negativos provocados pela pandemia, notadamente às famílias de baixa renda no interior do Estado”, afirmou Caravina.

Em abril, maio e junho, seguindo orientação do Estado, os usuários da Tarifa Social foram isentos do pagamento como uma das medidas para amenizar os impactos da crise do novo coronavírus. Também durante esses 90 dias, o corte de água ficou proibido em todas as unidades consumidoras da Sanesul.

Além disso, naquele período, a administração estadual e os municípios abriram mão do ICMS da conta de luz de mais de 142 mil famílias de baixa renda.

O Governo também aumentou em 33% o benefício do Vale Renda para 39 mil famílias e suspendeu as prestações dos contratos da Agehab (Agência Estadual de Habitação).

Paulo Fernandes, Subcom