Sanesul lança hotsite sobre campanha do Dia da Árvore

A ação do Dia da Árvore (21 de setembro) promovida pela Sanesul nas cidades onde opera os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi muito bem recebida pela população.

Foram enviadas fotos de todas as localidades, de clientes da empresa que aceitaram o desafio para plantar uma muda de árvore na cidade onde moram.

Os clientes que estiveram nos escritórios da empresa foram surpreendidos ao receber uma muda. Ao todo, 10.000 mudas de árvores nativas, Jacarandá-Mimoso, Angico, Pata-de-Vaca, Paineira e Ipê (amarelo, roxo e branco), foram distribuídas para os escritórios.

Na capital, autoridades também foram convidadas para esse gesto e plantaram as mudas de Ipês em frente aos órgãos públicos. Walter Carneiro Jr., Diretor Presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, e Helianey Paulo da Silva, Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, entregaram pessoalmente algumas das espécies. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, com o Deputado Paulo Corrêa, eles plantaram um Ipê bem em frente à Casa de Leis.

A entrega de mudas também aconteceu em outras secretarias e instituições como Tribunais de Justiça e de Contas.

Para que todos os empregados participassem, em Campo Grande, onde é a sede administrativa da empresa, uma quantidade de mudas também foi doada aos colaboradores para o plantio.

A iniciativa da campanha foi da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente - DEMAM, com o objetivo de incentivar o plantio de árvores nas cidades e a preservação do Meio Ambiente.

O resultado dessa campanha que mobilizou os funcionários da Sanesul e sensibilizou pessoas em todo o Estado está reunido em um hotsite especial com fotos incríveis.

CONFIRA AS FOTOS CLICANDO NESTE LINK: http://diadaarvore.sanesul.ms.gov.br/#diaArvore