Sanesul executa rede de esgoto no Conjunto Cravo Vermelho em Corumbá

O conjunto Cravo Vermelho já está com equipe de obras na rua executando as redes de esgoto - (Foto: Acom Sanesul)

Em Corumbá, a Sanesul está executando obras do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES no conjunto Cravo Vermelho 2 e 3.

Essa ampliação da rede de coleta na cidade é realizada com recurso Federal (do Orçamento Geral da União – OGU) e da própria empresa.

Neste momento, há um pacote de obras para execução de rede coletora de esgoto e ligações domiciliares nos bairros Santos Dumond, Aeroporto, Universitário (Vila Mamona), Cristo Redentor (conjunto Cravo Vermelho) e a região do Centro.

O conjunto Cravo Vermelho é este nas fotos, e já está em obras.

Somando a quantidade de rede de coleta de esgoto dos bairros acima contemplados, há um total de 20,8km para serem executadas. E, há cerca de 1.200 ligações de imóveis que serão feitas, ou seja, muitas famílias beneficiadas.

Ampliar a rede de coleta e de tratamento do esgoto em Corumbá faz parte do grande projeto do Governo do Estado e Sanesul que busca a universalização do serviço em todo Estado de MS.

“Após a rede de coleta de esgoto ser concluída, os proprietários poderão fazer a ligação dos imóveis e acabar com todo esse esgoto aberto e fossas.

Esse material das casas vai direto para estação e lá será devidamente tratado. É uma melhoria importante na qualidade de vida dos moradores”, comenta o gerente regional Edécio Burguês.

Sanesul em Corumbá - Somando todos os recursos na área de saneamento básico água e esgoto (recursos próprios e Federais), Governo do Estado e Sanesul, nos últimos 5 anos de gestão, vêm investindo cerca de R$ 90 milhões de reais em Corumbá.