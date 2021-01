Sanesul e prefeitura de Rio Verde de MT acompanham investimentos no saneamento

O Prefeito Municipal de Rio Verde de MT, José de Oliveira Santos, com o diretor presidente da Sanesul - (Foto: Acom/Sanesul)

O Prefeito Municipal de Rio Verde de MT, José de Oliveira Santos, esteve visitando a Sanesul para acompanhar o Plano de Investimento em Saneamento que a empresa possui para o município.

Em 2020, a Sanesul investiu recursos próprios na ampliação do fornecimento de água tratada para a população. Um dos poços antigos foi substituído por novo, com maior capacidade de produção. O valor desse investimento foi de R$ 311.636,64.

Com a ativação do novo poço tubular profundo RVD-13, o fornecimento de água teve um acréscimo de 35m³/h, comparado com a unidade substituída. Ele está abastecendo o sistema de reservação do RAP-08, que atende a demanda por água de uma região populosa da cidade, cerca de 10 bairros.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Em setembro de 2019, o município assinou um contrato e garantiu recursos do programa Avançar Cidades, viabilizado pela Sanesul junto à Caixa, para executar 19,4km de rede coletora de esgoto e 1.118 ligações domiciliares.

As obras estão em execução. Elas são obras de ampliação significativa da cobertura de esgotamento sanitário nos bairros. É um investimento da própria Sanesul no valor de R$ 2,6 milhões de reais na coleta e tratamento do esgoto doméstico em andamento. Demais investimentos do Avançar Cidades deverão ser licitados ao longo do ano.

Resumo de Investimentos - Na atual gestão do Governo do Estado, a Sanesul possui uma conta de investimento (em obras concluídas + obras em execução + obras a concluir) de mais de R$ 11,8 milhões de reais, aplicados nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Rio Verde de MT.

Todos os recursos são 100% da própria empresa e beneficiam todas as famílias da cidade.