Sanesul deve ampliar rede de água e esgoto com novas obras em Três Lagoas

Solicitação é para execução de rede de água e esgoto em localidades que serão asfaltadas pela Prefeitura - (Foto: Acom)

Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, esteve reunido com a diretoria da Sanesul para apresentar novas demandas pertinentes aos serviços de saneamento.

As solicitações são de ampliação da rede de distribuição de água e da rede de coleta de esgotamento sanitário em bairros beneficiados pela prefeitura com pavimentação asfáltica. Além disso, deixar prontas as redes em lotes vagos, o que chamamos de obras preventivas.

Acompanhando o prefeito, o gerente da regional, Adilson Bahia, detalhou no mapa as regiões que deverão ser contempladas com o asfalto.

“O objetivo é viabilizar as redes em alguns trechos da região central e em pelo menos 10 bairros. É um investimento que envolve a execução de muitas redes de água e esgoto antes da pavimentação ou recapeamento das vias. Ou seja, precisamos planejar para otimizar o trabalho em conjunto com o executivo”, comentou o gerente.

Recentemente, a Sanesul deu início ao projeto de 1.700 ligações de esgoto em dois bairros de Três Lagoas, Jardim dos Ipês e Jardim Karandá, bairros com um grande número de moradores. Um receberá asfalto novo e o outro será recapeado.

“Três Lagoas cresce de forma acelerada, é uma região em constante desenvolvimento e a Sanesul precisa acompanhar para que os projetos de água e esgoto sejam implantados conforme os bairros vão surgindo. Nós temos uma parceria estabelecida com a prefeitura do município para que os bairros recebam as redes de água e esgoto antes da pavimentação, isso ajuda na durabilidade dos pavimentos. Por isso estamos aqui planejando mais uma frente de trabalho”, comentou o diretor-presidente da Sanesul Walter Carneiro.

O Diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva, também participou da reunião e vai fazer o levantamento dos recursos necessários para viabilizar as novas demandas.