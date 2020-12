Sanesul conclui reservatório de 4 milhões de litros de água em Três Lagoas

Super-reservatório é enterrado e fica no Sistema de Água Santa Luzia em Três Lagoas - (Foto: Acom/Sanesul)

Umas das maiores obras iniciadas em 2019 foi concluída em Julho deste ano na cidade de Três Lagoas. A Sanesul construiu um super-reservatório com capacidade de armazenar até 4 milhões de litros de água tratada para a distribuição.

Situado na divisa com o Estado de SP, o município de Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, e recebeu esse investimento da Empresa de Saneamento do Estado para a ampliação do seu abastecimento de água e atender futuros empreendimentos em desenvolvimento.

O super-reservatório é enterrado e fica no Sistema de Água Santa Luzia, junto com demais estruturas que atendem os bairros dessa grande região. O gerente regional da Sanesul em Três Lagoas, Adilson Bahia, explica a importância dessas obras.

“A obra foi estratégica e assegura futuras demandas da população, aumentando a capacidade de reservação. Lembrando que, no mesmo local, estão ativados dois novos poços que juntos produzem um incremento de 400 mil litros por hora”, destaca o gerente.

O super-reservatório está em pleno funcionamento e a serviço da população. A água tratada já é um serviço universalizado para toda Três Lagoas.

O sistema Santa Luzia atende os bairros JARDIM NOVO EUROPA, CONDOMINIO ECO VILLE, MAIS PARQUE, NOVO OESTE, RESIDENCIAL ORESTINHO, JARDIM IMPERIAL, VILA VERDE, CARANDÁ, JARDIM MARISTELA, JARDIM VIOLETAS, JARDIM DAS PRIMAVERAS, JARDIM VIOLETAS, JARDIM GUAPORÉ, ALTO DA BOA VISTA, JARDIM PROGRESSO, JARDIM BELA VISTA, JARDIM DAS PAINEIRAS E JARDIM DOURADOS.

“O Santa Luzia é o que chamamos de ‘sistema pulmão’, pois além dele abastecer os bairros da região dele, ainda fortalece outros dois sistemas, o Central e o Vila Nova. Ou seja, foi um investimento da Sanesul de extrema importância para a cidade”, comentou o gerente.