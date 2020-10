Sanesul avança com as obras de esgotamento no centro de Japorã

Obras da rede de esgoto serão concluídas em todo centro de Japorã - (Foto: ACOM/SANESUL

O Município de Japorã está passando por obras do Sistema de Esgotamento Sanitário- SES. O investimento é proveniente do Programa Avançar Cidades, viabilizado pela Sanesul junto à Caixa. As obras começaram em Maio.

O município já possui rede coletora em parte do Centro, nos bairros Cidade Nova e Cidade Alta, e parte do bairro Recanto das Flores. Agora, as equipes avançam com a infraestrutura nas demais ruas. Todo Centro de Japorã será concluído.

“Vamos terminar cem por cento a implantação no bairro Recanto das Flores e Centro da cidade. Agora, estamos em fase de conclusão nas ruas Naviraí, Rio Brilhante, travessa Anastácio e Rua Ipaporã. É um avanço significativo, são obras que atendem os anseios de quem mora na região”, comenta Luciney Guedes – supervisor da Sanesul em Japorã.

Para essas obras em Japorã, a Sanesul está investindo R$ 1,6 milhões, de recursos próprios via Programa Avançar Cidades. Eles foram garantidos em 2019, quando um grupo de 16 municípios assinou o contrato do Programa com a Caixa.

Após a conclusão das obras, os proprietários serão avisados para fazer a ligação do imóvel na rede de esgoto da empresa, para que ele seja coletado e enviado para a ETE- estação de tratamento de esgoto de forma correta. Lembrando que todo esgoto coletado pela Sanesul é devidamente tratado.

INAUGURAÇÃO - A Sanesul concluiu recentemente um pacote de obras de saneamento na cidade, e o diretor-presidente Walter Carneiro Junior, e o Secretário de Governo e Gestão Estratégica de MS Eduardo Riedel, entregaram investimentos para a população na manhã no dia 21 de maio