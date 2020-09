Sanesul aumenta a produção no Sistema de Abastecimento de Água em Rio Verde de MT

Em Rio Verde de Mato Grosso, a Sanesul investiu recursos próprios na ampliação do fornecimento de água tratada para a população - (Foto: Acom/Sanesul)

Em Rio Verde de Mato Grosso, a Sanesul investiu recursos próprios na ampliação do fornecimento de água tratada para a população. Um dos poços antigos foi substituído por novo, com maior capacidade de produção.

“Com a ativação do novo poço tubular profundo RVD-13, o fornecimento de água teve um acréscimo de 35m³/h, comparado com a unidade substituída. Ele possui uma vazão de 65 mil litros por hora, bem maior que o anterior”, afirmou Ubirajara Marcheti dos Santos, gerente da GEMA – Gerência de Manutenção da Sanesul.

Segundo a supervisão local, o novo poço fica na mesma área do antigo, no bairro José Antônio. “Foi usada a mesma estrutura operacional e de urbanização, e ele está abastecendo o sistema de reservação do RAP-08, que atende a demanda por água de uma região populosa da cidade, cerca de 10 bairros” comentou o supervisor da unidade Marcelo Piell Martins.

Neste projeto, o geólogo da Sanesul atendeu a necessidade de melhorar a produção de água, mas levou em conta o histórico de ocorrências da geologia da área.

“Neste poço, a Sanesul usou uma estrutura reforçada, devido às características dos poços da região. O poço RVD-13 é revestido em aço carbono, oferecendo melhor resistência para emprego de desenvolvimento físico severo.

Além disso, usamos a mesma estrutura operacional do antigo, o que proporcionou ativá-lo mais rapidamente”, disse Ubirajara Marcheti.

O poço está em pleno funcionamento desde Maio deste ano.

Água para todos - O município de Rio Verde de Mato Grosso conta com uma produção de água baseada apenas em captação subterrânea por poços. Atualmente, estão ativos 7 poços, que juntos totalizam cerca de 297 milhões litros/h.

Para manter o fornecimento de água tratada constantemente, a companhia mantém 6 centros de reservação, com capacidade total de 2.750 milhões litros.

“Essas são estruturas operacionais importantíssimas que foram viabilizadas ao longo dos anos, totalmente investidas para universalizar o fornecimento de água potável para os moradores. Elas fazem parte do planejamento estratégico da Sanesul”, afirma a gerente regional Ana Paula Pereira.

Resumo de Investimentos - Na atual gestão do Governo do Estado, a Sanesul possui uma conta de investimento no valor de R$ 11,8 milhões que estão sendo aplicados nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Rio Verde de MT. Recursos são da própria empresa, em obras que beneficiam milhares de famílias.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - Em setembro de 2019, o município assinou um contrato e garantiu recursos do programa Avançar Cidades, viabilizado pela Sanesul junto à Caixa, para executar 19,4km de rede coletora de esgoto e 1.118 ligações domiciliares. O projeto já está em licitação. Essas são obras de ampliação significativa da cobertura de esgotamento sanitário nos bairros.