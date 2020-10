Sanesul assina ordem de serviço para obras de esgotamento sanitário em Aral Moreira

A Sanesul vai começar a ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Aral Moreira - (Foto: ACOM/SANESUL

A Sanesul vai começar a ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Aral Moreira. É que a empresa deu ordem de serviço para a execução dos 27km de rede coletora, 1.239 ligações domiciliares e uma elevatória de esgoto bruto.

O valor deste investimento é de R$ 3.599.599,99.

O recurso é da própria empresa Sanesul, viabilizado junto à Caixa por meio do programa Avançar Cidades.

Entregas - Em Agosto, Sanesul e Governo do Estado entregaram a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, e anunciaram demais obras do sistema durante visita oficial. Ela foi construída em convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e com contrapartida da Sanesul.

A Sanesul vem trabalhando para que Aral Moreia alcance a cobertura ideal de esgotamento em 2022, e prevê que após a conclusão de toda ampliação ela ultrapasse os 70%.