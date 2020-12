Sanesul amplia atendimento por chat e WhatsApp

O chat da Sanesul está no portal da companhia - (Foto: Acom/Sanesul)

A Sanesul disponibiliza mais dois canais de atendimento aos clientes: Um chat, que o cliente tem acesso através do site da Companhia - www.sanesul.ms.gov.br, basta clicar no ícone verde no canto inferior do lado direito, conforme imagem em destaque ao lado; e um número de WhatsApp (85) 2180-5454.

Os serviços disponíveis nos dois novos canais são os mesmos do Call Center como: obter informações referente a débitos; informar vazamento de água e esgoto; pedido de vistoria de consumo final; informações referente ao pedido de ligação de água; pedido de religação; entre outros.

A emissão de 2ª via continua sendo feita apenas por meio do APP e da Agência Virtual, pelos dois novos canais não será possível.

Lembramos que os nossos serviços continuam funcionando nas plataformas já existentes do Call Center pelo 0800 067 6010, o APP disponível para sistema Android e IOS e a Agência Sanesul.

A Agência Sanesul http://agencia.sanesul.ms.gov.br continua online para as dúvidas e informações sobre conta e endereços das unidades do interior.

"A ideia é ampliar cada vez mais os canais de comunicação direto com os clientes, resolver problemas do cotidiano online e agilizar o processo. A Sanesul tem investido em novas ferramentas, como o aplicativo que lançamos recentemente. Aos poucos vamos melhorando e aumentando a nossa capacidade de atendimento”, comenta o gerente comercial Walmir Lino.