Sam's Club inaugura primeira loja de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

Novidade em Campo Grande a partir de amanhã (17). O Sam’s Club chega na Capital na antiga sede do WallMart na Avenida Mato Grosso, oferecendo uma experiência diferenciada ao campo-grandense. A loja é um é um clube de compras do grupo Walmart e seu sistema é ligado ao modal atacadista.

Para a inauguração, a empresa preparou um forte padrão de segurança adotada para combater a propagação do coronavírus, reforçando o controle do número clientes no interior da loja.

As compras são realizadas mediante a um cadastramento pago anualmente, podendo este ser físico ou jurídico. Para participar deste clube de compras exclusivo e adquirir os produtos desejados, deve se tornar sócio por meio do pagamento de uma anuidade no valor de R$ 75,00, custo que é rapidamente revertido em economia e rendimento em suas cestas de compras.

A associação ao Sam's Club possui validade de um ano, podendo ser renovada ao final deste período, e também dá o direito ao sócio de realizar compras nos 31 clubes presentes no Brasil, e demais unidades mundo afora.

A marca oferece cerca de 5 mil produtos das mais variadas categorias, entre nacionais e importados. Desde as melhores marcas em bebidas, bombonière e mercearia, até um completo hortifrúti com artigos altamente selecionados, carnes e outros alimentos com o máximo de frescor.

Serviço:

Inauguração do Sam’s Club de Campo Grande

Data: 17/09 – Quinta-feira

Endereço: Av. Mato Grosso, nº 1.959 – Jd. dos Estados

Horário de funcionaemento: De segunda à sábado das 8h às 22h e aos domingos das 9h às 20h.