Salles destaca prioridades na área do Meio Ambiente

Lançado em 2019, o programa Lixão Zero tem como metas por fim aos lixões, melhorar as nas condições de trabalho de catadores, e incentivar a chamada logística reversa, que obriga fabricantes a serem responsáveis pelo descarte correto dos seus produtos no meio ambiente. Um ano depois, o programa já colhe resultados. Eles vão ser abordados pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é o entrevistado de hoje (4) do programa A Voz do Brasil.

Outros temas que vão ser tratados durante a entrevista como a destinação dos recursos recebidos do Fundo Verde para o Clima, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e quais as ações do governo federal para manter a preservação do Meio Ambiente. O país tem mais de 66% de vegetação preservada. Confira a entrevista ao vivo: