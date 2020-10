Salário em dia e valorização dos servidores são prioridades do Governo

O Governo de Mato Grosso do Sul conseguiu manter os salários em dia - (Foto: Chico Ribeiro)

Mesmo enfrentando duas grandes crises, o Governo de Mato Grosso do Sul conseguiu manter os salários em dia e investir em políticas de valorização dos servidores como reajustes, promoções e correção de distorções.

Com aval do Tribunal de Contas (TCE), o Governo de Mato Grosso do Sul retomou no mês passado as promoções por antiguidade e merecimento. O TCE respondeu a uma consulta formulada pelos gestores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário sobre os limites e forma de aplicação dos dispositivos previstos na Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020 – que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.

Ao longo dos últimos anos, o Governo de Mato Grosso do Sul optou por priorizar a valorização das carreiras e a redução das distorções salariais em vez de apenas focar na revisão geral. Com isso, conseguiu beneficiar os servidores que ganham menos.

Contratações

Além disso, o Governo investiu na contratação de novos servidores para áreas essenciais como segurança, educação e saúde. Desde 2015, foram admitidos 5.267 servidores por meio de concurso público e 427 por contratação temporária.

Uma grande parte do efetivo contratado pelo Governo do Estado foi para levar mais segurança à população. Estão em formação 260 policiais civis, sendo 120 investigadores e 140 escrivães. Foram nomeados 72 novos delegados.

E a Secretaria de Justiça e Segurança Pública convocou 401 novos bombeiros militares, sendo que 150 praças e 24 oficiais combatentes estão em formação.

Mato Grosso do Sul fez ainda a maior contratação da história com 858 novos agentes penitenciários, com a última nomeação em julho deste ano, quando foram convocados 253 homens e mulheres.

Na área da educação, um dos destaques foi a realização do primeiro processo seletivo visando a constituição do banco reserva de docentes temporários para serem utilizados em regime de suplência, tornando a seleção dos novos profissionais mais transparente. E o combate à Covid-19 contou com o reforço de centenas de novos profissionais de saúde.

“O Governo do Estado atua em ações que integram a política de valorização e desenvolvimento do funcionalismo para fortalecer o sentimento de pertencimento. Hoje, dia que marca o reconhecimento merecido aos servidores públicos, quero parabenizar a todos que contribuem diariamente para que o Estado siga elevando o patamar da gestão pública, sempre prezando pelo atendimento ao cidadão”, resumiu a secretária de Administração e Desburocratização, Ana Nardes.