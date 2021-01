Salão do antigo Diamond Hall será espaço evangélico de comunidade cristã

O espaço - (Foto: Reprodução)

Com as portas fechadas desde novembro do ano passado, o prédio do antigo Diamond Hall já tem data para reabrir, só que agora de forma bem diferente. Por meio das redes sociais, a Comunidade Cristã Aliançados Campo Grande confirmou a inauguração da Aliançados Arena no próximo dia 9, às 19h30.

No anúncio, a igreja afirma que o local será "totalmente diferente, moderno, amplo e sofisticado".

O Diamond Hall foi fechado em novembro, após meses sem evento devido a pandemia do coronavírus. Com o decreto municipal flexibilizado, o salão chegou ser buffet, mas mesmo assim fechou as portas.